Все рейсы нижегородского аэропорта переведены в новый терминал

Все международные рейсы переведены в новый терминал аэропорта Стригино. Таким образом, старый терминал эксплуатироваться больше не будет. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В новом терминале установлено 37 кабин паспортного контроля (19 — на прилёт, 18 — на вылет), пропускная способность пункта пропуска через государственную границу на данный момент составляет 740 пассажиров в час в двух направлениях, что в два раза превышает возможности старого аэровокзального комплекса. Пункт пропуска оборудован современными системами контроля документов и проверки багажа, а также системой оформления домашних животных.

— Имеющаяся конфигурация пункта пропуска позволит на время проведения чемпионата мира увеличить его пропускную способность еще на треть — до 1000 пассажиров в час. Это произойдёт за счёт беспрерывной работы всех кабин в часы пиковые периоды, — отметил исполнительный директор Международного аэропорта Стригино Денис Букин.