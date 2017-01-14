Врач-нарколог с боевым пистолетом пытался похитить продукты в торговом центре Нижнего Новгорода

Нижегородца с пистолетом 1938 года выпуска и боевыми патронами задержали в нижегородском торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии России.

Мужчина пытался похитить продукты. Получив информацию о попытке кражи, в торговый центр прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Задержанный представился врачом-нарколого м, а по поводу оружия сказал, что самозарядный пистолет ТТ принадлежал его отцу.

К кобуре были прикреплены два чехла с магазинами, в которых находилось 16 боевых патронов. Объяснить, зачем ему в торговом центре пистолет и патроны, мужчина не смог. Подозреваемого передали полиции для выяснения всех обстоятельств.