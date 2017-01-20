Впервые в Нижнем Новгороде будет показана выставка знаменитого московского музея «Музей человека»
25 января в Нижегородском государственном выставочном комплексе откроется уникальный интерактивный проект для детей и их родителей – выставка московского Музея человека «Живые системы».
Организаторами выставки являются создатели одного из первых в России музея занимательных наук «Экспериментариум».
На этой единственной в России интерактивной выставке, посвященной биологии, в игровой форме просто рассказывают о сложном. Вот только некоторые названия её экспонатов: «Сколько в тебе воды», «Лазерный ростомер», «Скелет на велосипеде», «Слушаем зубами», «Протоптица», «Температура животных», «Кричалка», «Зоны вкуса», «Мозг гения» и другие.
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