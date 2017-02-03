Впервые в Нижегородском Цирке будет показана программа «Цирковые легенды».

конно-акробатический

Его видели в 30 странах мира. Зрителей ждут выступления гимнастов — мастеров спорта международного класса, учеников Ставропольской школы акробатики и Белорусской сборной по лёгкой атлетике. Любители цирковых животных на арене увидят номера с северными оленями, лайками и хасками под руководством Ирины Леонтьевой, а также клоунский дуэт Дениса Банникова и Дениса Ющенко. Уникальным зрелищем станет аттракцион с дикими кабанами «Вепрь», созданный под руководством Заслуженного артиста России Владимира Добрякова. На сегодня это — единственный в мире аттракцион с кабанами.

— У нас нет перьев и прочих атрибутов шоу, мы показываем классическую разножанровую цирковую программу высочайшего класса, — заявила журналистам художественный руководитель программы «Цирковые легенды» Фатима Гаджикурбанова. Один из артистов шоу — Константин Агунович — единственный в мире исполнитель двойного сальто-мортале на канате. Юных зрителей шоу артисты обещают научить ходить по канату.



В программе:

«Кубанские казаки» — конный аттракцион под руководством Народного артиста России, академика Национальной Академии Циркового Искусства России, почётного члена «Союза цирковых деятелей России» Юрия Мерденова,

«Канатоходцы Медниковы» под руководствомр Заслуженной артистки Дагестана Фатимы Гаджикурбановой,

Аттракцион «Дикие кабаны» под руководством Заслуженного артиста России Владимира Добрякова,

Аттракцион « Олени-маралы и хаски» под руководством Ирины Леонтьевой

А также мастера международного класса — виртуозы — акробаты и клоунская группа «Не соскучишься!»,