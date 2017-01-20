Вознесенцы победили в турнире новичков по Армейскому рукопашному бою

11:23 — 21.01.2017

 Алексей Мелешин


В Дивееве прошёл открытый рождественский турнир по Армейскому рукопашному бою «Новая смена».
В соревнованиях могли принять участие только спортсмены, начавшие заниматься АРБ не ранее 2016 года. Организаторами мероприятия выступили «Культурно спортивный центр «Казачий Острог» и областная федерация этого вида единоборств при поддержке администрации Дивеевского района и Саровского Благочиния.

На ринг вышли более 120 спортсменов из Вознесенского, Аламасова, Нарышкина, Первомайска, Кулебак, Починок, Нижнего Новгорода, Выксы, Ардатова, Кстова, Дивеева и Сарова. 

В общекомандном зачёте места распределились следующим образом: 1. «Клеоника» (сборная Вознесенского района). 2. Сборная команда Сарова и Дивеева. 3. «Православные витязи» (Выкса).

Теги: Спорт

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