Воспитанник нижегородского хоккея Роман Коньков продолжит карьеру в «Сарове»

В марте воспитаннику нижегородского хоккея Роману Конькову, подписавшему контракт с ХК «Саров» до 30 апреля 2018 года, исполнилось 24 года. Ранее он уже защищал цвета «Сарова», а также «Торпедо» и «Чайки».

В КХЛ торпедовец Коньков провёл в общей сложности 41 матч, набрав 7 очков (1 + 6). В Высшей хоккейной лиге Роман как игрок «Сарова» за пять сезонов сыграл в 156 встречах и заработал 45 очков (20 + 25). В сезоне 2016/17 уроженец Нижнего Новгорода защищал цвета альметьевского «Нефтяника» – 45 матчей, 9 очков (4 + 5). В составе юниорской сборной России (хоккеисты до 18 лет) Коньков участвовал в чемпионате мира 2011 года, завоевав бронзовую медаль.