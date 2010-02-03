Восемь телефонов похитили у пациентов нижегородской больницы. Вор зашёл в палату, когда женщины были на процедурах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по нижегородской области.

Преступление было совершено в Московском районе областного центра ещё в конце декабря. Злоумышленник зашёл в палату, собрал все оставленные пациентками телефоны и спокойно покинул лечебное учреждение. И вот подозреваемого удалось задержать. Нижегородцу 33 года, неоднократно судим за имущественные преступления. Свою вину он признал. Задержанного взяли под стражу. Но вот похищенных телефонов у него уже не оказалось. Где украденное имущество, сейчас выясняется.