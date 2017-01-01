Восемь команд юных пожарных соревнуются за звание лучших в регионе

Восемь команд юных пожарных соревнуются на звание лучших в регионе. Областное первенство открылось сегодня в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

В Нижегородском учебном центре федеральной противопожарной службы собрались около 80 спортсменов из областного центра, Дзержинска, Кстова, Выксы, Арзамаса, Бора. Самому младшему участнику 9 лет. В программе лично-командного первенства среди клубов дружин юных пожарных преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъём по штурмовой лестнице на учебную башню.