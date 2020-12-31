Восемь человек отравились угарным газом в Нижегородской области в праздники
Восемь человек отравились угарным газом в Нижегородской области. Один из них погиб.
Пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщает, что четыре факта отравления зарегистрированы в Нижнем Новгороде, один — в Арзамасе.
Так, 4 января из квартиры дома по улице Ивана Романова в Сормовском районе областного центра увезли на «скорой» шестилетнюю девочку. По информации Следственного управления СКР по региону, врачей вызвали родители ребёнка, тоже почувствовавшие недомогание. Девочку госпитализировал
Региональное СУ СКР сообщает, что действиям должностных лиц домоуправляющей компании, а также обслуживающей организации по использованию вентиляционных коммуникаций будет дана юридическая оценка. А в Главном управлении МЧС по региону напоминают, что несмотря на мороз, помещения всё равно необходимо периодически проветривать.
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