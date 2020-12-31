Восемь человек отравились угарным газом в Нижегородской области в праздники

19:23 — 09.01.2017

 Юлия Полякова


Восемь человек отравились угарным газом в Нижегородской области. Один из них погиб. 

Пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщает, что четыре факта отравления зарегистрированы в Нижнем Новгороде, один — в Арзамасе. 

Так, 4 января из квартиры дома по улице Ивана Романова в Сормовском районе областного центра увезли на «скорой» шестилетнюю девочку. По информации Следственного управления СКР по региону, врачей вызвали родители ребёнка, тоже почувствовавшие недомогание. Девочку госпитализировали с признаками отравления. После оказания медицинской помощи её отпустили домой. В квартире имеется газовая колонка. 

Региональное СУ СКР сообщает, что действиям должностных лиц домоуправляющей компании, а также обслуживающей организации по использованию вентиляционных коммуникаций будет дана юридическая оценка. А в Главном управлении МЧС по региону напоминают, что несмотря на мороз, помещения всё равно необходимо периодически проветривать.

Теги: Криминал

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