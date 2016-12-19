Вопросы сохранения традиционной культуры разных народов обсудят в Нижнем Новгороде

Конференция «Сохранение традиционной культуры и идентичности народов» состоится сегодня в Нижнем Новгороде.

Её организаторами стали секция Международного танцевального совета CID UNESCO города Ванадзор при поддержке Международной академии искусств Anah Sari, областная общественная организация «Нижегородская армянская община» и ансамбль армянского народного танца «Наири».

В ней примут участие представители и главы национально-культурных объединений Нижегородской области: председатель Нижегородской региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов» Эрадж Боев, председатель Национально-культурного центра народов Дагестана Алимагомед Махсубов, художественный руководитель ансамбля «Наири» Карине Кочарян, президент CID UNESCO в Нижнем Новгороде Ольга Конова, президент CID UNSECO в городе Ванадзор Анаит Сарибекян, президент Всемирной ассоциации исполнительных искусств, судья международного уровня, обладатель золотого ордена «Мальтийский крест» и золотой медали Папы Римского Франциска Арман Гукасян, который выступит в формате прямого включения из Еревана.

Целью конференции является укрепление межкультурных связей среди многонационального населения региона.