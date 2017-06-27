Вопросы размещения газетных киосков обсудили в Нижегородской области

На площадке ТПП Нижегородской области состоялся круглый стол «Распространение печатных СМИ в Нижнем Новгороде».

Директор ООО «Пресса для всех» Андрей Тимофеев рассказал о том, что город не дотягивает до рекомендуемого Правительством РФ минимального норматива обеспеченности нестационарными торговыми объектами по продаже прессы (1,7 киоска на 10000 человек населения). Он обратил внимание на то, что за последние три года значительно возросли арендные платежи за киоск, по некоторым объектам на 270%. По его данным, ООО «Пресса для всех» и НОАО «Печать», являясь крупнейшими дистрибьюторами периодической печати, потеряли за последние годы около 30% киосков. Он предложил воспользоваться опытом Москвы, и сделать ряд исключений для киосков по продаже прессы, разрешив их установку на самых проходимых участках улиц и площадей города.

Директор департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации города Нижнего Новгорода Ирина Семашко сообщила, что по действующей схеме размещения нестационарных торговых объектов города Нижнего Новгорода предусмотрена установка 190 киосков по продаже прессы. Однако не все из них установлены – по некоторым местам предприниматели не подают заявки при проведении аукционов.Участниками заседания круглого стола рекомендовано представителям предпринимателей, занимающихся распространением печатной продукции (ООО «Пресса для всех» и НОАО «Пресса») в срок до 15 июля 2017 года подготовить список оптимальных мест для размещения киосков по продаже прессы в Н.Новгороде, а администрации города рассмотреть представленный список, определив необходимые изменения в нормативно-правовую документацию.