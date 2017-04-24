Волейболистки «Спарты-НН» закончили турнир в высшей лиге «А» на 7-м месте

12:06 — 24.04.2017

 Александр Рылов

Волейболистки «Спарты-НН» закончили турнир в высшей лиге «А» на 7-м месте

12:06 — 24.04.2017

 Александр Рылов


Волейболистки «Спарты-НН» закончили турнир в высшей лиге «А» на 7-м месте. Всего во второй по значимости лиге женского чемпионата России играли девять команд.

В заключительных матчах, проходивших в Нижнем Новгороде, «Спарта-НН» обменялась победами с «Приморочкой» из Приморского края – 3:0 (25:19, 25:21, 25:22), 0:3 (20:25, 25:27, 19:25). 

В 32 матчах у нижегородок 12 выигрышей (37 очков). Новосибирский «Олимп» тоже одержал 12 побед, но у него на очко меньше и 8-е место. С большим отрывом первенствовала череповецкая «Северянка» (28 выигрышей), на призовых позициях «Приморочка» (22) и курский «Политех» (18).

Теги: Спорт

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