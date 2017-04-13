Военные городки в Зеленном городе и в Автозаводском районе будут снесены

Администрация Нижнего Новгорода готовится к принятию на баланс комплексов двух военных городков. Вопрос обсуждался на комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям. Об этом сообщает сайт gipernn.ru.

В муниципальную собственность будет передан военный городок № 2 в поселке «Зеленый город» (Нижегородский район). Площадь территории — 2500 кв. м. На ней расположены 20 зданий, которые предполагается снести из-за неудовлетворительного состояния.

Второй военный городок находится на улице Львовской, 127 в Автозаводском районе. Его площадь превышает 11 тысяч кв. м, здесь расположены 34 здания, которые нахадятся также в неудовлетворительном состоянии.