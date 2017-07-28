Военно-патриотическая смена «Россия молодая» стартовала в лагере «Лазурный»

С 5 по 28 сентября в детском санаторно-оздоровительном образовательном центре «Лазурный» проходит военно-патриотическая смена «Россия молодая» для участников военно-патриотических объединений, ставших победителями и призёрами областных смотров-конкурсов и соревнований, а также представителей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Об этом сообщает министерство образования региона.

Участниками смены станут 437 воспитанников военно-патриотических клубов Нижегородской области. В ходе её проведения запланированы практические мастер-классы военно-патриотической направленности, тематические занятия с показом музейных и современных образцов техники и вооружения, формы одежды и экипировки военнослужащих.Организатором смены является министерство образования Нижегородской области совместно с военным комиссариатом Нижегородской области, Региональным отделением ДОСААФ России, ГУ МЧС России, а также представителями воинских частей региона.