Военно-патриотическая игра «Партизан» пройдет в регионе





16-17 сентября 2017 года в д. Ключи Ковернинского района Нижегородской области на базе спортивного лагеря «Партизан» пройдет 2-й этап проекта «Нижегородская дружина 2017» - военно-патриотическая игра «Партизан».



Целью проекта является развитие военно-спортивных игр, как элемента пропаганды здорового образа жизни, формирование и укрепление положительного имиджа Армии России и правоохранительных органов России, воспитание граждан России и подрастающего поколения в духе патриотизма и готовности к защите Отечества.



В рамках 2-го этапа проекта «Нижегородская дружина 2017» основным мероприятием станет 24 часовая военно-тактическая игра «ПАРТИЗАН» с использованием страйкбольного оборудования. Участников ждет увлекательный сценарий и множество захватывающих квестов. По итогам мероприятия будет определена самая эффективная команда. Предполагаемое количество участников: от 100 до 150 человек.



Организаторы мероприятия - НОСПОО «Дружина», МОРОО «Ф.В.Т.И.» и РО ДОСААФ России Нижегородской области при содействии правительства Нижегородской области и Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

