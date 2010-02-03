Водитель устроил аварию на следующий день после получения прав

16:14 — 06.02.2017

 Юлия Полякова


Водитель устроил аварию на следующий день после получения прав. В ДТП в Перевозском районе пострадали три человека. Об этом сообщает отдел пропаганды областного Управления Госавтоинспекции

Авария произошла на 39-м километре автодороги Криуша – Вад – Перевоз – Бутурлино – Толба 4 февраля около 13.00. Предварительно, водитель «Лады» при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество и врезался в большегруз. 43-летнего водителя легковушки со стажем всего один день госпитализировали с ушибом позвоночника и травмой головы. В машине было два пассажира. У женщины ушиб и перелом, у мужчины ушибы. После оказания медпомощи обоих отпустили.

Теги: Аварии

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