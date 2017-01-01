Водитель снегоуборщика пострадал во время очистки трассы М-7

Государственная инспекция труда в Нижегородской области приступила к расследованию тяжёлого несчастного случая, произошедшего с сотрудником ООО "Эйдос". Об этом сообщается на сайте госинспекции.

56-летний водитель, работающий в компании «Эйдос» выполнял уборочные работы на трассе М-7. Во время чистки снега в ротор автомобиля что-то попало, и мужчина заглушил двигатель, чтобы устранить помеху. Он сунул руку внутрь, но в тот момент вал ротора ещё продолжал вращаться, из-за чего рукав водителя стало наматывать на движущиеся части, а саму руку затянуло и сдавило. Проезжавшие мимо водители помогли пострадавшему освободить травмированную руку и вызвали скорую помощь. Мужчину прооперировали, и сейчас он находится на лечении в Нижегородской областной больнице им. Семашко.

Проводится расследование, устанавливаются причины несчастного случая.