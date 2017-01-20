Водитель маршрутки наехал на двух пешеходов в центре Нижнего Новгорода

15:29 — 20.01.2017

 Юлия Полякова


Водитель маршрутки наехал на двух пешеходов в центре Нижнего Новгорода. Женщины выходили из другого автобуса.  Об этом сообщает отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области.

ДТП произошло 19 января на площади Свободы. Водитель маршрутки утверждает, что не заметил выходивших из другого автобуса женщин. Обеих пострадавших, 45 лет и 61 года, госпитализировали. У одной из них перелом ребра.

Теги: Аварии

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