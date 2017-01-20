Водитель маршрутки наехал на двух пешеходов в центре Нижнего Новгорода. Женщины выходили из другого автобуса. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции по Нижегородской области.

ДТП произошло 19 января на площади Свободы. Водитель маршрутки утверждает, что не заметил выходивших из другого автобуса женщин. Обеих пострадавших, 45 лет и 61 года, госпитализировал и. У одной из них перелом ребра.