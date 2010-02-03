Водитель, лишённый прав, «под кайфом» ездил по Нижнему Новгороду
Водитель, лишённый прав, «под кайфом» ездил по Нижнему Новгороду. И торговал при этом наркотиками. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
На улице 30 лет Октября нижегородец в салоне своей иномарки продал знакомому около грамма метадона. Через три дня в том же месте и тому же человеку он снова продал наркотик, но человек этот уже находился под оперативным сопровождением. После сделки продавец на своём автомобиле уехал, но на улице Горной его остановили сотрудники Госавтоинспекции
Суд признал нижегородца виновным в хранении и сбыте наркотиков, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишённым прав и приговорил к 11 годам колонии строгого режима с лишением водительских прав на три года.
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