Водитель, лишённый прав, «под кайфом» ездил по Нижнему Новгороду. И торговал при этом наркотиками. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

На улице 30 лет Октября нижегородец в салоне своей иномарки продал знакомому около грамма метадона. Через три дня в том же месте и тому же человеку он снова продал наркотик, но человек этот уже находился под оперативным сопровождением. После сделки продавец на своём автомобиле уехал, но на улице Горной его остановили сотрудники Госавтоинспекции . У водителя были признаки опьянения, но пройти медосвидетельств ование он отказался. Полицейские обнаружили у него два свёртка с метдоном массой более грамма. Дома у задержанного обнаружили ещё четыре свёртка с наркотиком массой свыше семи грамм.

Суд признал нижегородца виновным в хранении и сбыте наркотиков, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишённым прав и приговорил к 11 годам колонии строгого режима с лишением водительских прав на три года.