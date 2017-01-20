ВМЗ отгрузил свыше 3 тысяч тонн профильных труб для строительства стадионов к ЧМ-2018

Выксунский металлургический завод в 2016 году произвел и отгрузил свыше трех тысяч тонн профильных труб для строительства новых и реконструкции действующих стадионов в регионах России.

Трубы поставлены для возведения спортивных арен в Нижнем Новгороде, Саранске и Волгограде к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года. Кроме того, в прошлом году выксунский профиль применялся в реконструкции стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» и водного комплекса «Лужники» в Москве.

- Благодаря модернизации стана 203-530 третьего трубного цеха ВМЗ предлагает клиентам профильную трубу востребованного в строительстве сортамента. Наша продукция используется в том числе при реализации знаковых инфраструктурных проектов страны, — прокомментировал управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.