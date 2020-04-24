Власти Нижнего хотят привлечь «частников» для модернизации уличного освещения

10:40 — 25.04.2017

 Полина Кульбякина

Власти Нижнего хотят привлечь «частников» для модернизации уличного освещения

10:40 — 25.04.2017

 Полина Кульбякина


Представители администрации Нижнего Новгорода в будущем намерены рассматривать возможность муниципально-частного партнёрства для модернизации уличного освещения в городе. Об этом сообщается на сайте администрации приволжской столицы.

- В городском бюджете предусмотрена постоянная сумма для оплаты освещения, так что коммерческие компании могут получать выгоду за счёт установки энергоэффективного оборудования. Одновременно это даст толчок к развитию городской системы уличного освещения, - заявил глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов.

Он также добавил, что в настоящее время нормативная база для организации такого муниципально-частного партнёрства находится в проработке, после её подготовки можно будет говорить о конкретных сроках реализации этого проекта. Напомним, что сейчас за освещение в городе отвечает МП «Инженерные сети».

Теги: Бизнес

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