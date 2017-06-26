Владимиру Путину подарили нижегородский глобус-мяч (фото)

Президент России побывал в Крыму в международном детском центре «Артек» и получил подарок нижегородский глобус-мяч.

В «Артеке» Владимиру Путину показали многофункциональный спортивный зал, несколько корпусов и типовой номер, в котором живут ребята. Президент России заглянул на занятие по хохломской росписи в Центре народных художественных промыслов и ремесел «Под крылом Жар-птицы». Там школьники и подарили президенту расписанный под хохлому и стилизованный под футбольный мяч глобус.

Подарок выполнен мастерами ЗАО «Хохломская роспись». Оригинальный сувенир пришелся Владимиру Путину по душе.