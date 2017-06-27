Владимир Путин: «Валерий Шанцев по праву завоевал высокий авторитет и уважение»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Роман Скудняков.

Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что за годы работы Валерий Шанцев зарекомендовал себя «грамотным, компетентным руководителем, способным эффективно справляться с широким кругом разноплановых задач и по праву завоевал высокий авторитет и уважение».Поздравляя нижегородского губернатора, президент выразил уверенность, что его «профессиональный опыт, богатый творческий потенциал и неиссякаемая энергия и впредь будут востребованы в интересах России и ее граждан».Напомним, Валерий Шанцев возглавил «Народный рейтинг губернаторов» России. Интернет-портала «Губернаторы.Ру» оценил деятельность каждого главы региона по пятибалльной шкале по десяти критериям, среди которых уровень жизни населения, информационная открытость, доверие, борьба с коррупцией. По данным рейтинга, первое место занял губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, получив 4,34 балла, второе – глава Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин (4,13 балла), третье – руководитель Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова (4,02 балла).