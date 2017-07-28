Владимир Челомин: «Недобросовестные подрядчики попадут в «чёрный список»

Более 130 тысяч человек улучшили условия своего проживания в 2017 году. Как сообщили в фонде капремонта многоквартирных домов Нижегородской области, работы по ремонту кровель, фасадов и инженерных систем сегодня идут во всех 52 районах региона.

Сотрудники фонда проинспектировали ход работ в 13 домах города Арзамаса, где выполняется капремонт внутренних инженерных систем (систем теплоснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения): три дома уже полностью готовы, три дома — на сдаче, четыре — в работе и еще на трех ведется подготовка к производству работ и закупка материалов.Местные жители рассказали, что им особенно понравились новые батареи, которые поставили в квартирах вместо старых, чугунных. «Старые батареи уже совсем не грели, были забиты. Новые поставили очень быстро, качественно», — сообщила Полина Широкова. «Мы убедились, что те деньги, которые мы платим за капремонт, идут в дело. Поэтому я и раньше платила, и дальше собираюсь платить», — добавила Валентина Алешина.Как заявили в фонде капремонта, сейчас идет работа во всех 52 районах области. Более двух тысяч человек ремонтируют кровли и фасады, меняют коммуникации в многоквартирных домах.«У нас около 500 домов уже принято, около 300 — в стадии оформления. То есть, в целом, работы закончены по 800 домам. До конца года, за четыре месяца, предстоит сделать примерно столько же. Исполнители предупреждены о том, что их ожидает, если они допустят серьезное отставания от графика: с недобросовестными подрядчиками будет расторгнут договор, и они автоматически попадут в "черный список". К работам по капремонту их больше не допустят никогда», — заявил и.о. гендиректора фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Владимир Челомин.В региональном центре общественного контроля ЖКХ Нижегородской области прокомментировали работу регионального фонда капремонта. «Мы можем с удовольствием отметить, что все чаще появляются благодарности от жителей. Мы рассчитываем на лучшие результаты. Потому что и нижегородцы, и фонд капремонта предъявляют очень высокие требования к выполнению программы, и это абсолютно справедливо», — сообщил руководитель центра Александр Рыжов.