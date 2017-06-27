Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин проведет личный прием граждан

20 июля 2017 года с 14:00 Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет прием жителей города и области. На вопросы нижегородцев ответит Вице-губернатор, первый заместитель Председателя Правительства Нижегородской области Евгений Люлин, координирующий вопросы:

-формирования и проведения региональной промышленной и инновационной политики;-осуществления единой стратегии по развитию и укреплению предпринимательского сектора экономики, регулированию и координации в сфере развития и поддержки предпринимательства, потребительского рынка и услуг, а также в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и в сфере оборота лома черных и цветных металлов;-осуществления лицензирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Нижегородской области;-реализации на территории Нижегородской области государственной политики в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов;-реализации государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, включая животноводство, ветеринарию, растениеводство, карантин растений, мелиорацию, плодородие почв, использование земель сельскохозяйственного назначения, регулирование рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия, устойчивое развитие сельских территорий, пищевую и перерабатывающую промышленность, включая обеспечение продовольственной безопасности, а также в области пчеловодства;-реализации государственной политики и государственного управления в сфере лесных отношений, а также осуществления переданных Российской Федерацией полномочий в указанной сфере в соответствии с федеральным законодательством;-реализации государственной политики в сфере ветеринарии на территории Нижегородской области.-реализации государственной политики и государственного управления в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, в области охоты, а также осуществления переданных Российской Федерацией полномочий в данных сферах в соответствии с федеральным законодательством;-реализации государственной политики и осуществления управления в области имущественно-земельных отношений;-осуществления управления в области инвестиционной деятельности;-осуществления межотраслевой координации и функционального регулирования в сфере международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей.На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие Вице-губернатора, первого заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Евгения Борисовича Люлина.Желающим записаться на прием необходимо предварительно подать в приемную граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области письменное заявление и копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.Запись на прием осуществляется до 14 июля 2017 года ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 9.Справки по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.