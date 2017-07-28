VII Международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег» откроется в Нижнем Новгороде

С 13 по 17 сентября 2017 года в Нижнем Новгороде состоится VII Международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег». Организатором мероприятия является Союз московских архитекторов, соорганизатором – Нижегородская организация Союза архитекторов России. Фестиваль проводится при поддержке правительства Нижегородской области, комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и союза архитекторов России.



Как заявляют организаторы, «Эко-Берег» – это ежегодное событие международного масштаба, посвящённое последним тенденциям в области архитектурного и градостроительного осмысления берегового пространства. Программа фестиваля рассчитана на 5 дней, в нее включены: тематические выставки стран-участниц, демонстрирующие лучшие достижения в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения берегового пространства, научная конференция «Город у реки», дискуссии, лекции, презентации с участием ведущих архитекторов, экскурсии по знаковым городским объектам, а также турнир по боулингу среди архитекторов и гостей фестиваля.



По данным организаторов, ключевым событием фестиваля станет выставка работ открытого архитектурно-градостроительного конкурса «Нижегородская Стрелка – градостроительное осмысление важного городского общественного пространства». В 2017 году к переосмыслению и трансформации конкурсантам был предложен участок на территории нижегородской Стрелки. Перед участниками стояла задача представить концептуальные предложения по созданию нового городского центра, насыщенного общественными и культурно-спортивными функциями, с развитой рекреационной составляющей. На конкурс было представлено 56 проектов, демонстрирующих современный новаторский подход к освоению береговых территорий. Имена победителей будут объявлены 16 сентября в рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля и вручения наград.



Напомним, директор департамента градостроительного развития территории Нижегородской области Александр Бодриевский, подводя итоги заявочной кампании, заявил, что в рамках фестиваля будет выбран новый проект по реконструкции Стрелки. «Самая интересная концепция будет представлена правительству Нижегородской области для рассмотрения и возможного воплощения», – заявил Александр Бодриевский.



Ранее, по итогам заседания градостроительного совета по развитию территории Стрелки Валерий Шанцев дал поручение разработать проект задания для конкурса. «Конкурс международный, мы понимаем, что будут привлечены самые мощные творческие силы, но, несмотря на это, мы должны сформировать основной посыл. Будут участвовать в том числе специалисты, которые могут не знать ни истории, ни традиций, ни судьбы этого места. Они могут «нарисовать» что угодно, если не будет определенного направления, подготовленного нижегородскими профессионалами с учетом мнения общественности. Проект реконструкции Стрелки значимый, поэтому каждый шаг мы должны обсуждать сообща. Спешки здесь никакой быть не должно», – заявил Валерий Шанцев.







Справка.



Фестиваль «Эко-Берег» был учрежден Союзом московских архитекторов в 2010 году с целью привлечения внимание широкой общественности и профессиональных кругов к перспективам и инновационным идеям развития прибрежных территорий и созданию комфортной среды жизнедеятельности человека. За прошедшие годы в фестивале приняли участие архитекторы более чем из 50 стран, были налажены и укреплены международные связи российских архитекторов с зарубежными коллегами, достигнуты договоренности и разработаны программы в области развития многостороннего сотрудничества.

