VII детские и юношеские Серафимовские чтения пройдут в Сарове 14 и 15 января.

В этом году свои работы на 17 секциях представят 280 участников из образовательных учреждений Нижегородской и Московской областей, а также республики Мордовия. Чтения будут проходить на базе Дворца детского творчества, Саровской православной гимназии и Духовно-научного центра.

Авторы лучших работ, по мнению жюри, будут отмечены почетными дипломами и памятными призами.