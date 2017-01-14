VII детские и юношеские Серафимовские чтения пройдут в Сарове

12:29 — 13.01.2017

 Ксения Губенко


VII детские и юношеские Серафимовские чтения пройдут в Сарове 14 и 15 января. 

В этом году свои работы на 17 секциях представят 280 участников из образовательных учреждений Нижегородской и Московской областей, а также республики Мордовия. Чтения будут проходить на базе Дворца детского творчества, Саровской православной гимназии и Духовно-научного центра.

Авторы лучших работ, по мнению жюри, будут отмечены почетными дипломами и памятными призами.

Теги: Общество

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