VI Аввакумовские чтения пройдут в Большемурашкинском районе

15:57 — 03.02.2017

 Алина Малинина


Истории появления гармоники в среде старообрядцев будет посвящён один из докладов на VI Аввакумовских Чтениях, которые пройдут 10 февраля в Большемурашкинском историко-краеведческом музее.
По словам директора музея Елены Фыриной, чтения посвящены подготовке к 400-летию Аввакума. Его участниками станут известные нижегородские учёные, архивисты, педагоги, школьники и все, кто интересуется историей родного края и старообрядчества в частности. В программе чтений запланирована и поездка в село Григорово к памятнику Аввакума.

Теги: Губерния

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