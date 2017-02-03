VI Аввакумовские чтения пройдут в Большемурашкинском районе

Истории появления гармоники в среде старообрядцев будет посвящён один из докладов на VI Аввакумовских Чтениях, которые пройдут 10 февраля в Большемурашкинском историко-краеведческом музее.

По словам директора музея Елены Фыриной, чтения посвящены подготовке к 400-летию Аввакума. Его участниками станут известные нижегородские учёные, архивисты, педагоги, школьники и все, кто интересуется историей родного края и старообрядчества в частности. В программе чтений запланирована и поездка в село Григорово к памятнику Аввакума.