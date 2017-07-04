Великобритания готова помогать Нижнему Новгороду в подготовке к мундиалю-2018

Министр-советник Посольства Великобритании в России по вопросам торговли, науки и климата Джонатан Брентон, прибывший в Нижний Новгород с официальным визитом, высоко оценил качество подготовки города к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом он заявил журналистам сегодня после встречи с директором департамента внешних связей Нижегородской области Ольгой Гусевой. Передаёт наш корреспондент с места события.

По словам министра-советника он вместе с коллегами посетил строящийся стадион, а также тренировочную базу и остался очень доволен увиденным- Мы убедились, что все работы проводятся качественно и в срок. Нам будет очень приятно, если хотя бы одна британская команда будет играть на нижегородском стадионе, - заявил Джонатан Брентон. - Британские компании заинтересованы в сотрудничестве с вашими фирмами. В частности, они могут поделиться с вами опытом взаимодействия с нашей прессой, дать рекомендации по повышению эффективности работы системы безопасности и т. д.В свою очередь Ольга Гусева отметила, что у Нижегородской области и Великобритании есть много перспективных сфер для партнёрства: это и образование, и культура, и экономика.- По итогам прошлого года товарооборот между нашим регионом и Великобританией вырос почти на треть и составил 44,9 млн долларов. Несмотря на положительную динамику, эта цифра пока ещё не так велика, как хотелось бы. Мы направили британской стороне официальное приглашение на бизнес-саммит, который пройдёт в Нижнем Новгороде в сентябре — надеюсь, что представители деловых кругов этой страны смогут приехать, и это мероприятие станет серьёзным импульсом для развития двусторонних связей, - подчеркнула Ольга Гусева.