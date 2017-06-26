Ведущий оператор сотовой связи построит в Нижнем Центр обработки данных за 1,2 млрд рублей

Один из ведущих российских мобильных операторов в июле начнёт строительство центра обработки данных в Нижегородской области. Об этом сообщила министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова.

По словам министра, соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и ПАО "Мобильные Телесистемы" было подписано в марте 2016 года. Вложенияв проект должны составить 1,2 млрд рублей.

- В центре обработки данных в Нижнем Новгороде планируется создать более 10 новых рабочих мест, - отметила Екатерина Пивоварова. - Его запуск запланирован на четвёртый квартал 2017 года. По расчётам инвестора, работа центра, оснащённого современными инженерными системами, позволит повысить качество и доступность услуг для всех абонентов.