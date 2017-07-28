Ведущие сердечно-сосудистые хирурги России соберутся в Нижнем Новгороде

С 8 по 10 сентября в Нижнем Новгороде состоится Межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием «Вопросы лечения легочной гипертензии у кардиохирургических больных», в которой примут участие около 200 ведущих сердечно-сосудистых хирургов со всей России. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

Среди участников конференции академик РАН Геннадий Хубулава, директор Института коронарной и сосудистой хирургии ННПЦ ССХ им. А. Н. Бакулева (г. Москва) Иван Скопин, профессор Александр Богачёв — Прокофьев (г. Новосибирск). Планируется выступление зарубежных гостей – ведущего детского кардиохирурга Уильяма Новика, профессора Университета Теннеси (США).На мероприятии будут рассматриваться вопросы, касающиеся современных представлений о механизмах формирования лёгочной гипертензии и методах её лечения, послеоперационной терапии и т. д.В программу конференции включено проведение симпозиума по применению оксида азота в кардиохирургии под председательством члена-корреспондента РАН Виктора Селемира, в ходе которого будет представлен новый аппарат-генератор оксида азота, разработанный специалистами саровского Федерального ядерного центра.