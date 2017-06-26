Ведущие российские экспортёры поделятся с нижегородцами секретами успеха

5 июля в Нижнем Новгороде в технопарке «Анкудиновка» состоится международная практическая конференция «Успешные стратегии выхода на внешние рынки». В рамках мероприятия представители ведущих российских компаний-экспортёров поделятся своим опытом разработки стратегий внешнеэкономической деятельности и дадут советы по захвату зарубежных рынков. Об этом сообщает Приволжская лига содействия ВЭД.

Участниками мероприятия станут ведущие специалисты предприятий-экспортёров из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Санкт-Петербурга и Республики Карелия. Также предполагается присутствие представителей инфраструктурных организаций поддержки ВЭД, в том числе Швейцарского Центра содействия бизнесу при Посольстве Швейцарии в Москве. География рассматриваемых рынков включает Австралию, США, Северную Европу, Швейцарию, Китай, Таиланд и т. д.

Организаторами конференции являются Центр развития экспортного потенциала Нижегородской области и Центр Бизнес Практики «Лидер». Стратегические партнёры – ООО «Компания «БКС» и Приволжская лига содействия ВЭД.