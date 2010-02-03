Вечер памяти Пушкина пройдет в библиотеке им. Мельникова-Печерского

9 февраля в 15:00 в библиотеке им. П.И. Мельникова-Печер ского состоится вечер памяти А. С. Пушкина «Невольник чести». Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие посвящено 180-летию со дня смерти великого поэта. Библиотекари предлагают читателям заглянуть в начало XIX века и узнать о событиях, предшествующих роковой дуэли с Жоржем де Геккерном Дантесом. Музыкальным сопровождением вечера станут фрагменты оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».