Вечер памяти Пушкина пройдет в библиотеке им. Мельникова-Печерского

16:50 — 08.02.2017

 Полина Кульбякина


9 февраля в 15:00 в библиотеке им. П.И. Мельникова-Печерского состоится вечер памяти А. С. Пушкина «Невольник чести». Об этом сообщается на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Мероприятие посвящено 180-летию со дня смерти великого поэта. Библиотекари предлагают читателям заглянуть в начало XIX века и узнать о событиях, предшествующих роковой дуэли с Жоржем де Геккерном Дантесом. Музыкальным сопровождением вечера станут фрагменты оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

Теги: Культура

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