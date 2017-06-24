В Богородском районе воровали из строящихся домов

Криминальный дуэт промышлял в нескольких населённых пунктах. Злоумышленники брали с собой фонарик, гвоздодёр, топорик. В строящиеся дома проникали через окно. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Добычей воров становились строительная и бытовая техника, одежда, сотовые телефоны. Ущерб превысил 1,3 миллиона рублей. В уголовном деле 17 эпизодов.

Один из злоумышленников получил 4,5 года колонии общего режима, другой – 4 года.