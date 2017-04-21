Василисса Буйная выиграла первенство России по плаванию

Воспитанница нижегородской СДЮСШОР «Дельфин» Василисса Буйная стала обладательницей золотой награды на первенстве России по плаванию в Пензе.

Всего в соревнованиях приняли участие почти 800 спортсменов из 60 регионов страны — юноши 1999—2000 гг.р. и девушки 2000—2002 гг.р. В соответствии с решением Международной федерации водных видов спорта, первенство России является квалификационным для выполнения нормативов на III летние юношеские Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Буйная из-за не самых оптимальных физических кондиций выступила только на одной дистанции — 100 метров вольным стилем. В упорном противостоянии с москвичкой Катариной Милутинович наша землячка смогла опередить конкурентку на четыре сотые секунды. Время победительницы — 56,18.