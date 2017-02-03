Варнавинцы предлагают 10 проектов в программу поддержки местных инициатив

12:53 — 02.02.2017

 Ольга Гогуленко


Варнавинцы предлагают десять проектов в программу поддержки местных инициатив. В этом году жители района в основном высказались за ремонт. 

Это и ремонт: дорог в Варнавино, деревне Булдаково, посёлке Северный, пожарного депо в селе Горки, памятников воинам -землякам в посёлке Восход и селе Новоникольском, артезианской скважины с установкой водонапорной башни в том же Северном. Также в предложениях - обустройство павильона насосной станции в деревне Зяблица, кладбищ в посёлке Мирный и селе Макарий. Предполагаемая стоимость работ — более десяти миллионов рублей.

Кстати, в прошлом году из одиннадцати предложенных районом инициатив было одобрено девять. Все они реализованы.

Теги: Губерния

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