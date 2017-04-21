Валерий Шанцев возложил цветы к Монументу Победы на площади Победы в Минске

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев возложил цветы к Монументу Победы на площади Победыв Минске и преклонил голову в знак уважения к памяти погибших во время Великой Отечественной войны.

Члены делегации Нижегородской области и сопровождающие лица также возложили букеты и венки на мемориальную плиту Вечного огня.

Напомним, Александр Лукашенко дал высокую оценку экономическому и научному потенциалу Нижегородской области во время личной встречи с губернатором Валерием Шанцевым в Минске.