Валерий Шанцев возложил цветы к Монументу Победы на площади Победы в Минске

12:46 — 21.04.2017

 pravda-nn.ru

Валерий Шанцев возложил цветы к Монументу Победы на площади Победы в Минске

12:46 — 21.04.2017

 pravda-nn.ru


Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев возложил цветы к Монументу Победы на площади Победыв Минске и преклонил голову в знак уважения к памяти погибших во время Великой Отечественной войны.

Члены делегации Нижегородской области и сопровождающие лица также возложили букеты и венки на мемориальную плиту Вечного огня.

Напомним, Александр Лукашенко дал высокую оценку экономическому и научному потенциалу Нижегородской области во время личной встречи с губернатором Валерием Шанцевым в Минске.

Теги: Общество

62

Материалы по теме:

21.04.2017

Школа требует деньги на покупку рабочих тетрадей. Законно ли это?

Разъясните закон об образовании, в котором прописано о приобретении учебных пособий и рабочих тетрадей за счёт школы.

21.04.2017

Финал областных военно-спортивных соревнований «Заря» откроется сегодня в Дзержинске

Участвуют команды шести нижегородских вузов.

21.04.2017

Первый в России профориентационный лагерь для молодежи с инвалидностью откроется в области

Специальности, которым их будут обучать, входят в число наиболее востребованных и перспективных.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.