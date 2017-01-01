Валерий Шанцев вошел в десятку самых эффективных лоббистов страны

Нижегородский губернатор возглавил группу «Сильная эффективность» по итогам 2016 года, обогнав руководителей Московской и Ленинградской областей

Глава Нижегородской области Валерий Шанцев по итогам 2016 года вошел в первую десятку рейтинга лоббистов – региональных лидеров России по итогам 2016 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Агентством Экономических новостей по заказу «Независимой газеты».

По результатам исследования, нижегородский губернатор возглавил группу «Сильная эффективность» рейтинга лоббистов – региональных лидеров с индексом 3,90, обогнав губернатора Московской области Андрея Воробьева (индекс 3,77) и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко (индекс 3,82). Замыкает рейтинг эффективных лоббистов - региональных лидеров губернатор Калужской области Анатолий Артамонов (индекс 3,04).

Как сообщают авторы исследования, анализ направлен на оценку эффективности работы представителей коммерческих и государственных структур, депутатов в сфере лоббирования проектов, которые отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. В рейтинге используется понятие «цивилизованного лоббирования», подразумевающее отстаивание интересов конкретной территории или региона.