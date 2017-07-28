Валерий Шанцев в преддверии Международного дня грамотности встретился с юными читателями 11:04 — 08.09.2017 Ольга Севрюгина

Губернатор принял участие в культурно-просветительской акции «Читать и говорить по-русски», которая прошла вчера в Нижегородской областной детской библиотеке.



«Очень важно, чтобы вы - подрастающее поколение - владели «великим и могучим русским языком», - сказал губернатор, обращаясь к ребятам. «В русском языке нет ничего невозможного. На русском языке можно, например, написать рассказ, все слова которого будут начинаться с одной буквы. Для грамотной речи необходимо любить литературу, много читать книги вслух и конспектировать прочитанное», - поделился своим мнением Валерий Шанцев.



На вопрос одного из юных читателей, какие первые книги прочитал сам губернатор, Валерий Шанцев ответил, что это были русские сказки: «Сейчас у вас намного шире выбор литературы и источников информации, чем в моем детстве. С одной стороны, это даёт больше возможностей, с другой стороны, может создать и определённые проблемы, потому что необходимо уметь сортировать информацию и не тратить время на бесполезные источники».



По мнению участника встречи, ученика гимназии №1 Нижнего Новгорода Лаврентия Прыткова, общение с губернатором и его советы были полезны: «Валерий Павлинович рассказал очень много интересного о своей жизни, о любви к чтению, насколько важно быть грамотным, если хочешь добиться успеха в жизни».



По данным министерства культуры Нижегородской области, в регионе работает 1002 общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются около половины населения области – 41% нижегородцев (1 миллион 343 тысячи человек).



Как отметила директор Нижегородской государственной областной детской библиотеки Наталья Бочкарева, библиотека является одной из самых крупных в России – в ней обслуживается 28 тысяч читателей. «За последнее время обновлен парк компьютерной техники, приобретены новые компьютеры, программное обеспечение. Улучшилось и комплектование новыми изданиями: для этого в 2016 году дополнительно из бюджета было выделено более миллиона рублей. А в этом году изменилось пространство библиотеки: появились сенсорная комната, музей детской книги, зона Wi-Fi. Кроме того, мы украсили фасад тематическими граффити, напротив библиотеки создана литературная аллея со скульптурными композициями «Воробьишко» и «Трон царя Салтана», установлена дизайнерская беседка для бук-кроссинга», - сказала Наталья Бочкарева.

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