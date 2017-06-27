Валерий Шанцев стал членом Союза дизайнеров России

Нижегородский губернатор стал членом Союза дизайнеров России и первым главой региона России, удостоенным высшей награды в стране за вклад в развитие дизайна - «Знак за вклад в развитие отечественного дизайна».



«Вчера в Союзе дизайнеров России стало одним профи своего дела больше! Это первый губернатор в России, удостоенный такой награды», - сообщила на своей странице в социальной сети Facebook председатель нижегородского отделения Союза дизайнеров России Ольга Рыхлова, и процитировала слова президента СДР Юрия Назарова о том, что «такие знаковые объекты, как Канатная дорога, Метромост, Цирк, стадион к ЧМ2018 и многое другое, требуют высокого профессионального подхода не только в части инженерии, строительных технологий и финансирования, но и с точки зрения эстетики и эргономики». «А это и есть суть дизайна. Поэтому Валерий Павлинович, безусловно, наш единомышленник», - отметил Юрий Назаров.

