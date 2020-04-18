Валерий Шанцев принял участие в работе президиума Госсовета РФ

«В работу по защите прав потребителей в Нижегородской области включены все муниципалитеты». Об этом губернатор Валерий Шанцев заявил по итогам заседания президиума Государственного совета РФ по вопросу «О национальной системе защиты прав потребителей», которое прошло в Великом Новгороде под председательством Президента РФ Владимира Путина.

Члены президиума Госсовета обсудили новые вызовы для национальной системы защиты прав потребителей. Это развитие глобальных рынков товаров и услуг, активный переход потребительских правоотношений в онлайн-режим. Сферами, требующими пристального внимания с точки зрения защиты прав потребителей, являются финансовые услуги, электронная коммерция, трансграничная торговля товарами и услугами. По мнению Президента РФ Владимира Путина, на местах «требуется широкая просветительская работа». «Сегодня это ключевая задача и для ее реализации нужны действенные механизмы. Вопросы защиты прав потребителей надо решать консолидировано, на всех уровнях власти с привлечением структур гражданских, общественных, деловых объединений. Следует активизировать принятие региональных программ в каждом субъекте Федерации», — отметил глава государства.

Как заявил Валерий Шанцев, защита прав потребителей, а, по сути, каждого нижегородца, уже давно ведется в регионе: работают межведомственные комиссии, рабочие группы, советы в различных сферах, вопросы рассматриваются на заседаниях правительства. В качестве примера глава региона привел программу «Покупайте нижегородское», которая реализуется в Нижегородской области с 2006 года, а также программу по добровольной сертификации местных товаров. «Знак свой вешаем, капельку с зеленым листочком, с тем, чтобы люди, которые видят этот знак, знали, что они изготовлены без генномодифицированных продуктов, без искусств добавок. Все муниципалитеты включены в эту работу», — отметил Валерий Шанцев.

Кроме того, губернатор отметил и работу многофункциональных центров.

«Сейчас у нас работает 63 наших МФЦ, создано 81 рабочее место в удаленных районах. Все это тоже может расцениваться с точки зрения защиты прав потребителей по принципу „одного окна“. И мы, конечно, рассматриваем все обращения. Только за 2016 год их рассмотрено 32 281, из них в МСУ — более 23 000. Не могу не отметить, что почти 600 исков мы подали на защиту прав потребителей: во всех отраслях — и в торговле, и в ЖКХ, и в связи — все это непростая работа, но она идет ежедневно», — резюмировал глава региона.