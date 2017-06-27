Валерий Шанцев поздравил нижегородцев с Днем работников морского и речного флота

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с Днем работников морского и речного флота!

Несомненно, данная отрасль – важнейшая составляющая транспортного комплекса, неотъемлемая часть экономики Нижегородской области, и в этом огромная заслуга многих поколений тех, кто «в море – дома, на берегу – в гостях».

Преданность своему долгу, мужество и профессионализм, редкое мастерство и стремление достичь максимальных результатов в работе неизменно помогают морякам и речникам в решении самых сложных задач.

Приятно, что традиции, складывающиеся веками, не только живы сейчас, но и развиваются, крепнут, приумножаются.

Пусть ваш труд на благо родного края и дальше приносит радость и удовлетворение, будет востребован и по достоинству оценен!

Крепкого вам крепкого здоровья, попутных ветров и семи футов под килем!

Губернатор Нижегородской области В.П.Шанцев