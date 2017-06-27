Валерий Шанцев поздравил нижегородцев с Днём молодежи

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Днём молодежи России!

Молодость – это прекрасная пора надежд и свершений! Именно в молодые годы человек выбирает будущую профессию, создаёт семью, закладывает основы всей своей дальнейшей жизни. Поэтому очень важно не ошибиться, сразу определить правильные цели и приложить усилия для их достижения.Пройдёт не так уж много времени, и именно вы, молодые, возьмете на себя ответственность за нашу страну, за нашу область. Вы будете отвечать за развитие науки и производства, за успехи и достижения во всех сферах. Взять это бремя на себя – непростая задача, к которой необходимо готовиться.Убеждён, что лидерами не рождаются, а становятся. Вам нужно научиться быть лучшими – и в учёбе, и в профессии, и в общественной деятельности. Как говорил наш земляк, замечательный лётчик Валерий Чкалов: «Если быть, то быть первым». Я искренне горжусь успехами нижегородской молодёжи, ежедневно конкретными делами доказывающей, что «молодо – не зелено».Ваша зрелость и мудрость, ваше умение принимать правильные решения и отвечать за свои поступки станут гарантией успешного будущего. От всей души желаю вам удачи, радости, оптимизма! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты! Успехов, самореализации и огромного личного счастья!