Губернатор Валерий Шанцев избран в состав Высшего Совета «Единой России»

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев вошел в высший совет партии «Единая Россия». Такое решение было принято в ходе XVI Съезда партии в Москве, в воскресенье, 22 января. За кандидатуру главы региона делегаты проголосовали единогласно.

Помимо В. Шанцева в высший совет партии были избраны спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Москвы Сергей Собянин, глава Татарстана Рустам Минниханов, а также глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Как сообщалось ранее, по словам секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова, в структуру высшего совета «Единой России» «войдут те руководители регионов, которые не были ранее представлены, но которые по результатам кампании 18 сентября в регионах показали высокий уровень поддержки партии, и покинут те руководители субъектов, где этот уровень поддержки оказался недостаточно высок».