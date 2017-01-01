Валерий Лимаренко получил Орден Александра Невского

14:43 — 26.01.2017

 Олег Папилов


Нижегородец удостоен Орден Александра Невского за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Награду ему вручил президент РФ Владимир Путин в московском Кремле.

Объединенная компания, возглавляемая Валерием Лимаренко, является мировым лидером на рынке инжиниринговых услуг в области возведения атомных станций. Группа компаний ASE одновременно проектирует и сооружает более 30 энергоблоков, две трети из которых - зарубежные. Еще одна немаловажная функция компании - продвижение российских атомных технологий на иностранные рынки.

Значимой победой группы компаний ASE в 2016 году стала передача в опытно-промышленную эксплуатацию первого в мире блока поколения 3+, который был сооружён на Нововоронежской АЭС-2.

Теги: Общество

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