Валерий Лимаренко получил Орден Александра Невского

Нижегородец удостоен Орден Александра Невского за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Награду ему вручил президент РФ Владимир Путин в московском Кремле.

Объединенная компания, возглавляемая Валерием Лимаренко, является мировым лидером на рынке инжиниринговых услуг в области возведения атомных станций. Группа компаний ASE одновременно проектирует и сооружает более 30 энергоблоков, две трети из которых - зарубежные. Еще одна немаловажная функция компании - продвижение российских атомных технологий на иностранные рынки.