В нижегородском зоопарке «Лимпопо» случился беби-бум

За последние две недели в «Лимпопо» родителями стали нигерийские козы, романовские овцы, бурые капуцины, циветты и нильские крыланы.

Незадолго до наступления 2017 года в комплексе «Амазония» на свет появились трое пальмовых циветт. Мама начала выкармливать их самостоятельно, однако ей не хватило молока на троих малышей, поэтому она от них отказалась. Сейчас за потомством ухаживают киперы (люди, которые ухаживают за потомством), самостоятельно кормят их специальными смесями и следят за состоянием здоровья. Сейчас детёныши циветты чувствуют себя хорошо, активно растут и питаются.

Также в «Ночном мире» «Амазонии» произошло прибавление в семье нильских крыланов. После 120 дней беременности две самки стали мамами: у каждой появилось по детёнышу. Пока мамы носят их на себе, но уже скоро они начнут оставлять малышей на скальных выступах вольера. Маленькие крыланы будут питаться молоком до двух месяцев.

Бурый капуцин Капа стала мамой 9 января 2017 года. Детёныш пока проводит время на спине матери, поэтому его пол сейчас определить невозможно. Иногда маленький капуцин перебирается на грудь Капы, чтобы поесть. Молоко – пока его единственная пища.

Контактная площадка зоопарка «Лимпопо» также обзавелась пополнением. Стали мамами две нигерийские козы Зайка и Орхидея - у каждой из них родились двойняшки. Также двойня появилась у романовской овцы Василисы.