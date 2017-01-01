В Выксе прошёл второй открытый чемпионат города по спортивному зимнему плаванию.

Соревнования проводились по 7 возрастным категориям на дистанциях 25 и 50 метров. Победителями на этих стартах стали:

Мужчины. Андрей Крылов (18-29 лет), Сергей Роганков (30-39 лет), Валерий Липатов (40-49 лет) – все Выкса, Александр Елисеев (50 лет и старше, Нижний Новгород)

Женщины. Ирина Бажмина (30-39 лет, Арзамас), Светлана Горбачева (40-49 лет, Выкса), Надежда Власова (50 лет и старше, Нижний Новгород).

В эстафете 4 х 25 м места распределились следующим образом: 1. Арзамас. 2. Павлово. 3. Выкса.