В Выксе объявлен конкурс «Арт-плот мечты» - жителям предложено разработать проекты плотов для проведения традиционного выксунского фестиваля «Арт Овраг». С основами работы с арт-объектами на воде всех желающих познакомили на мастер -классе в Доме культуры имени Лепсе.

В 2017 году темой фестиваля станет «Акватория», поэтому он впервые освоит одну из ключевых акваторий Выксы – Верхне- Выксунский пруд площадью около 300 гектаров. Всемирно известные архитекторы построят и спустят на воду пять новых арт-объектов – архитектурных плотов. Будет создан уникальный дрейфующий парк, который станет настоящим украшением акватории. Для жителей и гостей города плоты станут не только объектами современного искусства, но и прогулочным транспортом. Один из плотов будет построен по проекту местных жителей. Конкурс продлится до 22 февраля. Сам фестиваль состоится в Выксе с 16 по 18 июня