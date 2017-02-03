В Выксе многоквартирный дом сдали по подложным документам

12:31 — 02.02.2017

 Юлия Полякова


В Выксе многоквартирный дом сдали по подложным документам. На самом деле работы на объекте были выполнены не полностью. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. 

Из документов же следовало, что дом соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации. По материалам Выксунской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело о подделке документов. 

Всего по материалам прокуратуры в регионе в 2016 году было возбуждено два уголовных дела в сфере долевого строительства, а также 99 административных дел. Так, например, прокуратуры Приокского и Сормовского районов Нижнего Новгорода выявили факты самовольного использования земельных участков тремя застройщиками для строительства многоквартирных домов. 

Кстовская городская прокуратура обнаружила незаконные положения договоров долевого участия. Арзамасская городская прокуратура выявила нарушения закона при размещении двумя застройщиками рекламы, связанной с привлечением денег граждан для строительства многоквартирных домов: в ней не было сведений о месте и способах получения проектной декларации.

Теги: Криминал

Материалы по теме:

02.02.2017

В Богородске полицейские составили протокол за пьяную езду на водителя, который никуда не ехал

Теперь стражи порядка под следствием.

02.02.2017

Жительница Варнавина приревновала сожителя к своей матери и подожгла её дом

Хозяйка погибла.

02.02.2017

Мать и сын погибли на пожаре в Воротынском районе

Предварительно, дом загорелся из-за неосторожного курения.

Комментирование данного материала запрещено администрацией.