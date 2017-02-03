В Выксе многоквартирный дом сдали по подложным документам. На самом деле работы на объекте были выполнены не полностью. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Из документов же следовало, что дом соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации. По материалам Выксунской городской прокуратуры возбуждено уголовное дело о подделке документов.

Всего по материалам прокуратуры в регионе в 2016 году было возбуждено два уголовных дела в сфере долевого строительства, а также 99 административных дел. Так, например, прокуратуры Приокского и Сормовского районов Нижнего Новгорода выявили факты самовольного использования земельных участков тремя застройщиками для строительства многоквартирных домов.