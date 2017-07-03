В верхней части Нижнего Новгорода появится единая штрафстоянка

С 1 июля службы эвакуации — компании «Онтранс-НН» и «Компас» - будут использовать единую штрафстоянку для верхней части города, расположенную по адресу ул. Чачиной 39а. Об этом сообщает пресс-служба компании «Онтранс-НН».

Сейчас на территории хранения эвакуированных машин заканчиваются благоустроительные работы, отрабатывается упрощенный механизм по выдаче транспортных средств.

- Для автовладельцев это означает, что им не придётся искать своё авто по городу и всю процедуру оформления документов, включая «визу» сотрудника ГИБДД, можно будет пройти в одном месте, - заявил генеральный директор предприятия Никита Злобин. - Если раньше нижегородцам приходилось тратить на это около 2-3 часов, то теперь получить эвакуированный автомобиль можно всего за 30 минут.Рядом со штрафстоянкой зарезервировано место под развитие территории, где в перспективе могли бы обосноваться и муниципальные эвакуаторы.Особое внимание участников консорциума, на долю которого приходится около 85% принудительного перемещения машин в Нижнем Новгороде, нацелено на совершенствование антикоррупционных мер. В частности, планируется внедрение электронной очереди и видеофиксация всего процесса эвакуации: от перемещения до выдачи авто. Для удобства нижегородцев уже оборудован клиентский зал, где установлены терминалы оплаты.