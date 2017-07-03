В верхней части Нижнего Новгорода появится единая штрафстоянка
В верхней части Нижнего Новгорода появится единая штрафстоянка
С 1 июля службы эвакуации — компании «Онтранс-НН» и «Компас» - будут использовать единую штрафстоянку для верхней части города, расположенную по адресу ул. Чачиной 39а. Об этом сообщает пресс-служба компании «Онтранс-НН».
Сейчас на территории хранения эвакуированных машин заканчиваются благоустроительные работы, отрабатывается упрощенный механизм по выдаче транспортных средств.
Рядом со штрафстоянкой зарезервировано место под развитие территории, где в перспективе могли бы обосноваться и муниципальные эвакуаторы.
Особое внимание участников консорциума, на долю которого приходится около 85% принудительного перемещения машин в Нижнем Новгороде, нацелено на совершенствование антикоррупционных мер. В частности, планируется внедрение электронной очереди и видеофиксация всего процесса эвакуации: от перемещения до выдачи авто. Для удобства нижегородцев уже оборудован клиентский зал, где установлены терминалы оплаты.
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